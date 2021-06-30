В ВОЗ заявили о высоком уровне заболеваемости ковидом в мире

В ВОЗ заявили о высоком уровне заболеваемости ковидом в мире
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком уровне заболеваемости ковидом в мире. По данным организации, за последнюю неделю коронавирусом заболели 2 600 313 человек.

На прошлой неделе ежедневно заболевали в среднем более 370 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Отмечается, что за неделю в мире зафиксировано снижение на 10 процентов числа смертей пациентов с ковидом (57 603).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что Песков заявил о срыве планов по вакцинации от COVID 60% россиян к осени. По его словам, темпы вакцинации в стране за последние дни набрали хорошую динамику, но сроки будут сдвигаться на более поздний период.

ВОЗ ковид коронавирус


 

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