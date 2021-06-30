В Шушарах рядом с жилым домом нашли боевую гранату

В Пушкинском районе Петербурга обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Один снаряд нашли у дома №10 на Новгородском проспекте в Шушарах. Его вывезли для утилизации.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу, также 27 июня у дома № 2 на улице Обороны в Павловске нашли артиллерийский снаряд времен войны. Накануне боеприпас также был вывезен силами Западного военного округа.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что на месте военного захоронения в поселке Тельмана Тосненского района обнаружили танк с боеприпасами. Теперь поисковики работают здесь вместе со следователями.