В Шушарах рядом с жилым домом нашли боевую гранату

В Шушарах рядом с жилым домом нашли боевую гранату
Боеприпас нашли у жилого дома. Фото: скриншот "Автолюбители Колпино" "ВКонтакте"

В Пушкинском районе Петербурга обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Один снаряд нашли у дома №10 на Новгородском проспекте в Шушарах. Его вывезли для утилизации.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу, также 27 июня у дома № 2 на улице Обороны в Павловске нашли артиллерийский снаряд времен войны. Накануне боеприпас также был вывезен силами Западного военного округа.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что на месте военного захоронения в поселке Тельмана Тосненского района обнаружили танк с боеприпасами. Теперь поисковики работают здесь вместе со следователями.

боеприпасы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб


 

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