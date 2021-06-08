На месте военного захоронения в поселке Тельмана нашли танк с боеприпасами

Теперь поисковики работают здесь вместе со следователями. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теперь поисковики работают здесь вместе со следователями. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

На месте военного захоронения в поселке Тельмана Тосненского района обнаружили танк с боеприпасами.

«На месте военного захоронения в поселке им. Тельмана, том самом, где собственник до строительства не допустил обследования территории, обнаружен танк с боеприпасами», — сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Теперь поисковики работают здесь вместе со следователями.

Напомним, в Ленобласти возбуждено уголовное дело из-за строительных работ на месте захоронения времен Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по факту обнаружения захоронений времен Великой Отечественной войны при проведении строительных работ в поселке Тельмана Тосненского района администрация Ленобласти предпринимает меры по пресечению стройки.