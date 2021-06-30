В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 34 тысячи человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 34 тысячи человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 34541 человек.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 22395 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге доля пациентов с коронавирусом в возрасте от 20 до 40 лет, которых госпитализируют в стационары, стала намного выше, чем в первую и вторую волну заболеваемости.

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