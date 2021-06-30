Путин: Если есть медотвод от прививки, требовать вакцинации никто не имеет права

Во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос из Москвы.

Мужчина рассказал, что у его супруги есть медотвод из-за хронического заболевания, но несмотря на это ее работодатель требует прививку до 15 июля и обещает уволить. Он спросил законно ли это.

«Это незаконно. Если есть медотвод, требовать вакцинацию никто не имеет права. Я думаю, что директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом, но надеюсь, он услышит и снимет свои требования», — ответил Путин.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что Песков заявил о срыве планов по вакцинации от COVID 60% россиян к осени. По его словам, темпы вакцинации в стране за последние дни набрали хорошую динамику, но сроки будут сдвигаться на более поздний период.