Петербургскую реставрационную компанию «Меандр» признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом крупную реставрационную компанию «Меандр», которая занималась реконструкцией здания Консерватории.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Как сообщается в картотеке арбитражных дел, руководство «Меандра» временно перешло к конкурсному управляющему — Виктору Деньковичу.

Компания «Мендр» в прошлом была одним из крупнейших игроков городского реставрационного рынка. В 2017 году она получила госконтракты на общую сумму более 3 млрд рублей, в 2018 — более 2,5 млрд, в 2019 — более 1,2 млрд. С 2016 по 2018 год выручка компании составляла около 1,2 млрд рублей в год. Однако, по данным системы СПАРК, в 2019 году выручка составила всего 690 млн рублей.

«Меандр» ранее был подрядчиком на реконструкции здания Консерватории, а также выполнял работы на территории Новодевичьего монастыря в Москве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский суд принудил компанию «Меандр» вернуть Минкультуре РФ почти 31 млн рублей.