Петербуржцам обещают дожди 1 июля

Петербуржцам обещают дожди 1 июля
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге в среду, 1 июля, продолжатся осадки.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью существенных осадков не ожидается, ночью пройдет кратковременный дождь.

В ночное время суток столбики термометров покажут +14…+16 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +23…+25 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

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