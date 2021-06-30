Грозы и дожди накроют Ленобласть в четверг

Грозы и дожди накроют Ленобласть в четверг
В регионе прогремит гроза. Фото: Pixabay

В четверг, 1 июля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем в регионе пройдут кратковременные дожди. Ожидается гроза. Днем подует северо-восточный, восточный ветер, умеренный.

В ночное время суток столбики термометров покажут +12…+17 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +21…+26 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

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