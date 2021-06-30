Путин: завышенные цены на внутренний туризм связаны с закрытием границ

Путин: завышенные цены на внутренний туризм связаны с закрытием границ
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему отдых на российских курортах обходится дороже, чем отдых за границей.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Глава государства ответил, что на протяжении многих лет «очень мало денег вкладывалось на развитие наших туристических возможностей».

Президент напомнил, что в стране есть программы внутреннего туризма, которые позволяют россиянам позволить себе бюджетный отдых. В настоящее время перед государством стоит задача развития туристической инфраструктуры.

По совам главы государства, завышение цен связано с тем, что многие страны еще закрыты для туристов из-за сложной эпидемиологической ситуации, что приводит к перегрузке российской инфраструктуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все курорты Краснодарского края закроют для туристов без прививки от COVID-19.

внутренний туризм коронавирусная пандемия Россия


 

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