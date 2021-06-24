Все курорты Краснодарского края закроют для туристов без прививки от COVID-19

Все курорты Краснодарского края закроют для туристов без прививки от COVID-19
Принимать отдыхающих без сертификата о вакцинации перестанут в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях. Фото: Pixabay

Непривитых от коронавируса россиян перестанут заселять в отели и гостиницы Краснодарского края. Новые правила вводятся в регионе с 1 августа.

С 1 июля заселение в отели и гостиницы Краснодарского края будет доступно только при наличии отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию. Но уже через месяц, с 1 августа, гостей будут принимать только с сертификатом о вакцинации. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале.

Сейчас в Краснодарском крае активно увеличивается количество заболевших коронавирусом и число госпитализаций. В связи с этим власти приняли решение ужесточить ограничения.

Принимать отдыхающих без сертификата о вакцинации перестанут в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве работодателей обязали отстранять непривитых от COVID-19 сотрудников.

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