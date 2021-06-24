В Москве работодателей обязали отстранять непривитых от COVID-19 сотрудников

Московских работодателей обязали отстранить от работы сотрудников, отказавшихся привиться от коронавируса, если у них нет медицинских противопоказаний.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19, жители столицы, которые относятся к группам населения, для которых ввели обязательную вакцинацию, могут отказаться от прививок. Но в таком случае их отстранят от работы на период «эпиднеблагополучия».

Отстраненному от работы сотруднику не будут выплачивать зарплату, период не будет включаться в стаж, а это значит, что работник остается без права на оплачиваемый отпуск.

Исключение сделали для сотрудников, которые не могут привиться от ковида из-за медицинских противопоказаний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подмосковье могут запретить допуск в общественный транспорт без QR-кодов.