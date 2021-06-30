Путин: в сборных России по хоккею и футболу нужны кадровые изменения

Путин: в сборных России по хоккею и футболу нужны кадровые изменения
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

После провальных выступлений сборных России по футболу и хоккею на международных турнирах, нужен ряд изменений, в том числе и кадровых.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан в ходе «Прямой линии».

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. То, что сборная по хоккею у нас не отличилась, и сборная по футболу – это факт, который не может не остаться не замеченным. Нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и что изменить, речь идет, в том числе о кадровых изменениях, и двигаться дальше, не посыпая голову пеплом», — сказал президент и добавил, что у российских сборных есть потенциал.

Напомним, что в этом году сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, а сборная по хоккею уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021.

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