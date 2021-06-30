ВОЗ признала Китай свободной от малярии страной

Так КНР присоединилась к государствам, свободным от малярии, и теперь демонстрирует, что это достижимая цель. Фото: pixabay.com

Так КНР присоединилась к государствам, свободным от малярии, и теперь демонстрирует, что это достижимая цель. Фото: pixabay.com

Китай получил сертификат Всемирной организации здравоохранения, подтверждающий статус страны, свободной от малярии.

Об этом сообщает РИА «Новости». Так этого успеха КНР добилась спустя 70 лет непрерывной борьбы. В 40-ые годы каждый год Китай сообщал о 30 миллионах заболевших, отмечает ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал, что Китай достиг успеха тяжелым трудом, только после десятилетий целенаправленной борьбы. Так КНР присоединилась к государствам, свободным от малярии, и теперь демонстрирует, что это достижимая цель. Так за последние 30 лет Китай стал первой страной Западной части Тихого океана, получившей этот сертификат.