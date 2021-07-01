В Пулково задержали пять авиарейсов 1 июля

Сегодня, 1 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Калининграда и Еревана.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 8:40. Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 6:00 но это произойдет не раньше 7:00.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Сочи. Самолет должен был улететь в 6:55, но по факту ждать придется до 8:00. Вылет еще одного рейса до Сочи перенесли с 7:10 на 9:40.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку после жалоб пассажиров на огромные очереди в аэропорту Пулково.