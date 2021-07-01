Пробки на дорогах Петербурга оцениваются в два балла

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок.

Пробки оцениваются в два балла. Об этом сообщается 1 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднено движения в центре Петербурга, на Невском проспекте, Малоохтинском, Витебском, Свердловской набережной и Кутузова. Заметны пробки на Шоссейной улице возле Янино-1. Также затруднено движение на Центральной улице вблизи метростанции «Девяткино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.