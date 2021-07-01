В Пушкине мошенник обманул пенсионерку на 600 тыс. рублей

В Пушкине мошенник обманул пенсионерку на 600 тыс. рублей
О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

В Пушкинском районе пенсионерка переревела мошеннику 600 тыс. рублей. Инцидент произошел 30 июня.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась специалист по социальной работе и рассказала, что ей на мобильный с различных телефонов звонил неизвестный мужчина, который представившись сотрудником Центрального банка РФ, сообщил, что с ее счета неизвестные пытались снять денежные средства.

Злоумышленник посоветовал пенсионерке снять все денежные средства со счета и перевести их на другой счет, что она и сделала. Пожилая женщина сняла деньги в сумме 600 тыс. рублей и перевела их на указанный неизвестный счет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более миллиона рублей.

мошенники пенсионерка Пушкинский район


 

Новости партнеров
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На стройплощадке в Мурино на рабочего упала бетонная плита
В Выборге поймали наркомана, который ударил и ограбил пенсионерку
Советы по вакцинации и прививка для Турции: последнее о COVID-19 в России и мире
Пенсионерка перевела мошенникам более 2 млн рублей в Красногвардейском районе
В Пушкине мошенник обманул пенсионерку на 600 тыс. рублей
Главный конструктор с Луначарского перевел мошенникам более 16 млн рублей
Пробки на дорогах Петербурга оцениваются в два балла
Три автомобиля устроили ДТП на внутренней стороне КАД