В Пушкине мошенник обманул пенсионерку на 600 тыс. рублей

О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

В Пушкинском районе пенсионерка переревела мошеннику 600 тыс. рублей. Инцидент произошел 30 июня.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась специалист по социальной работе и рассказала, что ей на мобильный с различных телефонов звонил неизвестный мужчина, который представившись сотрудником Центрального банка РФ, сообщил, что с ее счета неизвестные пытались снять денежные средства.

Злоумышленник посоветовал пенсионерке снять все денежные средства со счета и перевести их на другой счет, что она и сделала. Пожилая женщина сняла деньги в сумме 600 тыс. рублей и перевела их на указанный неизвестный счет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более миллиона рублей.