Москва закупит не менее 750 тыс. доз «Спутника Лайт»

Москва закупит не менее 750 тыс. доз «Спутника Лайт»
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

Власти Москвы обеспечат закупку вакцины «Спутник Лайт» объемом не менее 750 тыс. доз, следует из постановления правительства города, опубликованного на официальном сайте мэра.

«Департаментом здравоохранения города Москвы обеспечивается закупка вакцины «Спутник Лайт» векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции в объеме не менее 750 тысяч доз», — говорится в сообщении.

Вакцина применяется для ревакцинации граждан и вакцинации иностранцев.

«Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, первую дозу «Спутника V». Она создает иммунитет к коронавирусу и формирует иммунный ответ на 28-й день после введения препарата.

Однокомпонентную вакцину от Центра имени Гамалеи зарегистрировали в РФ в начале мая. Она будет ориентирована на внешние рынки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.

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