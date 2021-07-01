Дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд

Дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дата рассмотрения ещё не назначена.

Ранее Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку.

Ранее ГУ МВД России по Москве возбудило административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

В начале апреля волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу проверить интервью Дудя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шоумен Гарик Харламов раскритиковал журналиста Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргеншерна за их лицемерие. Во время интервью музыкант заявил, что не любит смотреть Comedy Club, потому что шоу себя исчерпало.