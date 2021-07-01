Штамм коронавируса «Дельта» выявили у 90% россиян на ИВЛ

Штамм коронавируса &#171;Дельта&#187; выявили у 90% россиян на ИВЛ
Больные старше 80 лет на ИВЛ имеют минимальные шансы на выздоровление. Фото: Baltphoto

Почти 90% российских пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких из-за коронавируса, заражены штаммом «дельта».

Об этом завкафедрой 1-го Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Авдеев сообщил на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни».

По его словам, у больных, зараженных штаммом «дельта», коронавирус протекает в более тяжелой форме. В большинстве случаев пациентам требуется кислородная терапия и кислородная поддержка, в том числе ИВЛ.

Специалист рассказал, что на сегодняшний день процент пациентов на ИВЛ и процент летальных исходов практически совпадает. Он отметил, что больные старше 80 лет на ИВЛ имеют минимальные шансы на выздоровление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые раскрыли самые ранние симптомы заражения COVID.

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