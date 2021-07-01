Полицейские выясняют обстоятельства столкновения яхты с опорой Благовещенского моста

Полицейские выясняют обстоятельства столкновения яхты с опорой Благовещенского моста
Благовещенский мост. Скриншот: Google Maps

В результате инцидента судно получило незначительные повреждения.

Сотрудники транспортной полиции объявили о начале проверки по факту столкновения яхты с опорой Благовещенского моста. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Все случилось в четыре часа дня. В акватории Невы судно по касательной задело Благовещенский мост. В результате яхта получила незначительные повреждения. По предварительным, авария произошла из-за отказа двигателя – судно течением отнесло к опоре моста.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге спасали двух человек, попавших в аварию на гидроцикле.

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