В Петербурге спасали двух человек, попавших в аварию на гидроцикле

Гидроцикл в Петербурге въехал под дебаркадер сухого дока "Тихий ход". Фото: pixabay.com

Гидроцикл в Петербурге въехал под дебаркадер сухого дока "Тихий ход". Фото: pixabay.com

В Петербурге произошло очередное происшествие на воде с участием гидроцикла.

Как сообщает 78.ru, водный транспорт — гидроцикл залетел под дебаркадер сухого дока «Тихий ход», который был пришвартован рядом с Петровским островом.

Отмечается, что на водном мотоцикле находилась два человека.

Работники дока оказали помощь людям. Они помогли выбраться гонщикам из-под железной конструкции.

Данное происшествие обошлось без травм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в акватории Средней Невки моторная лодка затонула после столкновения с теплоходом: людей успели спасти.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на Средней Невке теплоход затопил судно с людьми. В результате инцидента всех удалось спасти и никто не пострадал.