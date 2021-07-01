В Петербурге спасали двух человек, попавших в аварию на гидроцикле

В Петербурге произошло очередное происшествие на воде с участием гидроцикла.
Как сообщает 78.ru, водный транспорт — гидроцикл залетел под дебаркадер сухого дока «Тихий ход», который был пришвартован рядом с Петровским островом.
Отмечается, что на водном мотоцикле находилась два человека.
Работники дока оказали помощь людям. Они помогли выбраться гонщикам из-под железной конструкции.
Данное происшествие обошлось без травм.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в акватории Средней Невки моторная лодка затонула после столкновения с теплоходом: людей успели спасти.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что на Средней Невке теплоход затопил судно с людьми. В результате инцидента всех удалось спасти и никто не пострадал.