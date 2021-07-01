В Ленобласти станет прохладнее благодаря ветру

В Ленобласти станет прохладнее благодаря ветру
В регионе будет довольно жарко. Фото: Pixabay

В регионе будет все еще тепло, но не аномально жарко.

Жителей Ленинградской области ждет незначительное похолодание. Уже сегодня, 2 июля, день выдастся не таким уж аномально жарким, как прежде, а вполне терпимым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что ночью температура воздуха в некоторых районах упадет до плюс 12 градусов. Днем же воздух прогреется до плюс 26 градусов. Прохлада придет вместе с северо-восточным ветром, который будет разгуливать по улицам со скоростью 9 метров в секунду. Также ожидается кратковременный дождь.

Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жара в Петербурге не заставит себя долго ждать и вернется уже на следующей неделе.

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