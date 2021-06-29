Жара в Петербурге не заставит себя долго ждать и вернется уже на следующей неделе

Жара в Петербурге не заставит себя долго ждать и вернется уже на следующей неделе
Жителей Петербурга ожидает очень теплая погода. Фото: Pixabay

Чересчур теплая погода вернется в Северную столицу уже на следующей неделе.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на слова главного синоптика города Александра Колесова, температура больше +30 градусов может установиться в городе на Неве буквально на следующей неделе.

Главный синоптик успокаивает, он говорит, что о рекордных +36 градусах говорить пока не приходится.

Так, Александр Колесов считает, что когда возвращающийся антициклон прогреется, в Петербурге опять будет жарко. Отмечается, что на выходных воздух может прогреться до +25 и +30 градусов.

Осадки на этой неделе состояться всего пару раз.

«Циклон, который прошел через Москву, поднимается к Рыбинскому водохранилищу. Весь восток Ленинградской области в дождях», — объяснил Александр Колесов.

В данный момент в городе установилась наиболее комфортная для петербуржцев погода, ее создали северные ветра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге во вторник ожидаются дожди с грозами и +23 градуса.

Александр Колесов новости СПб погода прогноз погоды


 

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