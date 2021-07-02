Певице Бритни Спирс отказали по делу о лишении отца статуса опекуна

При этом артистке позволено подавать новые запросы.

Судья отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс, которая просила лишить ее отца Джеймса статуса опекуна над ней. Об этом пишет издание Variety.

Известно, что Спирс рассказала, как с ней обращается семья. Она уверяет, что ей не нужен опекун, так как она способна отвечать за себя самостоятельно. Артиста заявила, что отец заставляет ее работать, а также не позволяет распоряжаться ни деньгами, ни личной жизнью – он, например, сделал все, чтобы Спирс не могла родить еще одного малыша.

«Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен»,

— говорится в документах.

Судья решил, что Спирс все-таки не может эффективно справляться с финансовыми ресурсами и противостоять неуместному влиянию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, почему Бритни Спирс решила извиниться после откровений, поразивших поклонников.