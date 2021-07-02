Футбольных болельщиков развезут автобусы-шаттлы до и после матча Швейцария — Испания на «Газпром Арене»

В пятницу, 2 июля, на петербургском стадионе «Газпром Арена» пройдет сыграют сборные Швейцарии и Испании в рамках чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщили в пресс-службе городского «Организатора перевозок». Игра начнется в 19 часов вечера.

С 14 часов начнут ходить автобусы-шаттлы S10 от аэропорта Пулково до улицы Рюхина на Крестовском острове. С 16 часов до Крестовского острова организуют движение шаттлов S2 от «Площади Восстания», S3 от «Петроградской, S4 от «Выборгской», S6 от «Чкаловской».

Также до стадиона можно добраться на трамваях № 19, 48, которые останавливаются на Яхтенной улице.

После матча автобусы-шаттлы, за исключением автобуса до Пулково, будут развозить болельщиков в течение трех часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весь июль петербуржцев ждут ограничения движения по центральным улицам из-за Евро-2020.