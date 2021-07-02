В Башкирии ребенок задохнулся в холодильнике, когда играл в прятки

Ребенок задохнулся в холодильнике, в который спрятался во время игры в прятки с сестрами в частном дворе в Башкирии.

Инцидент произошел вечером 1 июля.

По предварительной информации, мальчик во время игры в прятки со своими сестрами во дворе частного дома спрятался в старом холодильнике марки «Мир», который стоял возле сарая, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Холодильник был оборудован односторонним запорным устройством, открывающимся только с наружной стороны. Восьмилетний мальчик не смог выбраться и задохнулся. Тело ребенка нашли родители около 1.20 часов 2 июля. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев выпал из окна пятого этажа дома в Сланцах. Малыш оперся на москитную сетку, падение оказалось смертельным. Трагический инцидент случился в пятницу, 25 июня, в одном из домов на улице Грибоедова.