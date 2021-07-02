Как открывали памятник Диане: заявление Гарри и Уильяма, которое довело до слез, и надежда на воссоединение братьев

В четверг, 1 июля, в Великобритании официально открыли памятник погибшей принцессе Диане. Если бы не роковая автокатастрофа 1997-го года, матери принцев Уильяма и Гарри исполнилось 60 лет. Братья, между которыми образовалась пропасть после последних событий, были на торжественной церемонии вместе, а у экспертов и общественности появилась надежда на их примирение.

Церемония открытия памятника прошла в Лондоне. Статуя появилась в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца – любимом месте леди Ди. Несмотря на то, что у дворца собрались сотни человек, само мероприятие было частным, на нем присутствовали только близкие родственники, а также скульптор и дизайнер сада.

Сам памятник представляет собой принцессу с детьми. Королева людских сердец положила руки на плечи мальчика и девочки. Скульптура, как пояснили в Кенсингтонском дворце, отражает тепло, элегантность и энергию Дианы. Дети олицетворяют влияние работы принцессы на поколения.

Неожиданное воссоединение

Общественность уже не надеялась, что братья Уильям и Гарри объединятся на торжестве. Ранее даже появлялась информация о том, что принцы выступят с двумя разными заявлениями на церемонии.

Они не смогли помириться даже на похоронах дедушки принца Филиппа. Сообщалось, что принцы, как выразился королевский эксперт, «были готовы перегрызть друг другу глотки».

Выступать на церемонии братья не стали, но сделали совместное заявление после нее.

«Сегодня, в день, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер — качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив бесчисленное количество жизней к лучшему. Каждый день мы желаем, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия. Спасибо Яну Рэнк-Бродли, Пипу Моррисону и их командам за их выдающуюся работу, друзьям, которые помогли этому случиться, и всем тем во всем мире, кто хранит память о нашей матери», — говорится в заявлении.

Еще более трогательные строки были выгравированы перед статуей.

«Это единицы измерения достоинства женщины как женщины независимо от рождения. Не «Каково ее положение?», но «Было ли у нее сердце? Как она сыграла роль, данную ей Богом?», — гласят строки.

Надежда на примирение

За братьями пристально следили самые разные эксперты. Так, чтец по губам Daily Star решил расшифровать, о чем общались Гарри и Уильям перед церемонией. Старший брат наставлял младшего.

«Я не хочу, чтобы что-то пошло не так. Важно, чтобы мы раскрыли ее правильно», — сказал Уильям, имея в виду снятие зеленого полотна со статуи.

Другой чтец по губам The Sun рассказал, что братья, по всей видимости, были веселы и довольны.

«Здорово, не правда ли? Удивительное камерное местечко», — восхитился Уильям, по его словам.

Свое заключение дал и эксперт по языку тела Лорен Коэн. Он отметил: Уильям двигался обдуманно, контролировал все свои движения, выдерживал взгляд, выражающий уважение, когда смотрел на статую.

Его младший брат, считает эксперт, держался менее уверенно. Выражение лица Гарри говорило о том, что он хочет угодить.

«Он хотел не выделяться и хотел снискать расположение принца Уильяма. Принц Гарри чувствовал себя неловко, и его язык тела показывал это», — заметил Коэн. Так, принц Гарри часто дотрагивался до подбородка, двигал руками.

Еще один эксперт по языку тела Джуди Джеймс высказала мнение о том, что позы братьев казались напряженными, а улыбки уставшими, однако язык тела говорил о том, что старые взаимоотношения все еще дороги обоим принцам, несмотря на разногласия.

Ранее Gazeta.SPb писала о ссоре Гарри и Уильяма на похоронах принца Филиппа.