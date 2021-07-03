В России увеличилась средняя сумма штрафов за нарушение ПДД

В РФ выросла средняя сумма штрафов за нарушение ПДД. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В РФ выросла средняя сумма штрафов за нарушение ПДД. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российские автолюбители более всего получали «письма счастья» за превышение скоростного режима.

Теперь же, средняя сумма штрафа ГИБДД в первом полугодии 2021 года составляет 541 рубль. Такой показатель на 11% больше нежели годом ранее. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт».

Исследователи сообщают, что самым распространенным все еще является превышение скорости. 65 % штрафов было выписано на 250 рублей, на второй строчке расположились квитанции в 500 рублей.

Первые полгода текущего 2021 лидерами по количеству оплаченных штрафов стали водители Москвы и Московской области. Северная столица же на третьем месте.

Отмечается, что женщины ездят за рулем гораздо более аккуратно, нежели мужчины.

Только 26% квитанций касается слабого пола. Однако не стоит забывать, что за рулем чаще ездят мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге за неделю ГАТИ начислила штрафов на 11 млн рублей.