На Вёсельной парня сняли с карниза: его до паранойи довел сосед

В Петербурге с карниза сняли парня. Фото: "Дорожный инспектор"

В Петербурге с карниза сняли парня. Фото: "Дорожный инспектор"

В Петербурге в Василеостровском районе города удалось предотвратить трагедию.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор», сотрудникам роты ППСП и инспекторам ДПС ОГИБДД удалось снять с окна 25-летнего парня.

3 июля рано утром, примерно в 6:00 поступила информация, что по улице Весельная дома 7 происходит стрельба.

По данному адресу был обнаружен молодой человек, который лазал по окну и чуть ли не в любой момент мог упасть вниз.

Однако парень дождался полицию. Оперативники помогли аккуратно спуститься мужчине в комнату, а затем отправили в больницу.

По словам самого 25-летнего парня, он не собирался прыгать вниз. Ему пришлось выбраться за окно из-за соседа, который угрожал ему убийством, якобы потому, что молодой человек напугал его ребенка.

Дитя соседа якобы увидело парня в дверной глазок и получило психологическую травму. Со слов, вылезшего за окно гражданина, отец ребенка довел его до паранойи.

Однако, молодой человек признался, что употребляет наркотики.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что мужчина выпал из окна и разбился на проспекте Просвещения.