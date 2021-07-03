На Вёсельной парня сняли с карниза: его до паранойи довел сосед

В Петербурге в Василеостровском районе города удалось предотвратить трагедию.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор», сотрудникам роты ППСП и инспекторам ДПС ОГИБДД удалось снять с окна 25-летнего парня.
3 июля рано утром, примерно в 6:00 поступила информация, что по улице Весельная дома 7 происходит стрельба.
По данному адресу был обнаружен молодой человек, который лазал по окну и чуть ли не в любой момент мог упасть вниз.
Однако парень дождался полицию. Оперативники помогли аккуратно спуститься мужчине в комнату, а затем отправили в больницу.
По словам самого 25-летнего парня, он не собирался прыгать вниз. Ему пришлось выбраться за окно из-за соседа, который угрожал ему убийством, якобы потому, что молодой человек напугал его ребенка.
Дитя соседа якобы увидело парня в дверной глазок и получило психологическую травму. Со слов, вылезшего за окно гражданина, отец ребенка довел его до паранойи.
Однако, молодой человек признался, что употребляет наркотики.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что мужчина выпал из окна и разбился на проспекте Просвещения.