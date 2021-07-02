Мужчина выпал из окна и разбился на проспекте Просвещения

В Петербурге в Выборгском районе города на асфальте после падения с высоты лежит труп мужчины.
Как сообщают «Невские новости» в Выборгском районе на проспекте Просвещения дома 64 из окна жилого дома выпал мужчина.
Тело обнаружили жильцы дома утром 1 июля.
На место происшествия уже прибыли правоохранительные органы. Однако довольно трудно определить из какого именно окна выпал мужчина. Полиции не удается выяснить, где проживал горожанин.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что 29-летняя девушка погибла, выпав из окна на проспекте Просвещения. Ее тело было найдено между строительным магазином и пятой парадной дома.
Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Врачи установили, что состояние потерпевшей удовлетворительное.