Мужчина выпал из окна и разбился на проспекте Просвещения

Мужчина выпал из окна на проспекте Просвещения. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мужчина выпал из окна на проспекте Просвещения. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге в Выборгском районе города на асфальте после падения с высоты лежит труп мужчины.

Как сообщают «Невские новости» в Выборгском районе на проспекте Просвещения дома 64 из окна жилого дома выпал мужчина.

Тело обнаружили жильцы дома утром 1 июля.

На место происшествия уже прибыли правоохранительные органы. Однако довольно трудно определить из какого именно окна выпал мужчина. Полиции не удается выяснить, где проживал горожанин.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что 29-летняя девушка погибла, выпав из окна на проспекте Просвещения. Ее тело было найдено между строительным магазином и пятой парадной дома.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Врачи установили, что состояние потерпевшей удовлетворительное.