29-летняя девушка погибла, выпав из окна на проспекте Просвещения

Окно для девушки на проспекте Просвещения стало порталом на тот свет. Фото: pixabay.com

Окно для девушки на проспекте Просвещения стало порталом на тот свет. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Калининском районе города был обнаружен труп 29-летней девушки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 июня в 22:20 в отдел полиции сообщили, что из окна выпала девушка.

Оказалось, что 29-летняя девушка упала с высоты. Из окна дома 53 на проспекте Просвещения.

Тело было найдено между строительным магазином и пятой парадной дома.

Погибшая оказалась уроженкой Петербурга. По адресу, где все случилось, она снимала квартиру. Согласно информации из договора аренды, жилье она снимала совместно с 38-летним мужчиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Врачи установили, что состояние потерпевшей удовлетворительное.