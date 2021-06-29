29-летняя девушка погибла, выпав из окна на проспекте Просвещения

В Петербурге в Калининском районе города был обнаружен труп 29-летней девушки.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 июня в 22:20 в отдел полиции сообщили, что из окна выпала девушка.
Оказалось, что 29-летняя девушка упала с высоты. Из окна дома 53 на проспекте Просвещения.
Тело было найдено между строительным магазином и пятой парадной дома.
Погибшая оказалась уроженкой Петербурга. По адресу, где все случилось, она снимала квартиру. Согласно информации из договора аренды, жилье она снимала совместно с 38-летним мужчиной.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Врачи установили, что состояние потерпевшей удовлетворительное.