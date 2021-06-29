29-летняя девушка погибла, выпав из окна на проспекте Просвещения

29-летняя девушка погибла, выпав из окна на проспекте Просвещения
Окно для девушки на проспекте Просвещения стало порталом на тот свет. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Калининском районе города был обнаружен труп 29-летней девушки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 июня в 22:20 в отдел полиции сообщили, что из окна выпала девушка.

Оказалось, что 29-летняя девушка упала с высоты. Из окна дома 53 на проспекте Просвещения.

Тело было найдено между строительным магазином и пятой парадной дома.

Погибшая оказалась уроженкой Петербурга. По адресу, где все случилось, она снимала квартиру. Согласно информации из договора аренды, жилье она снимала совместно с 38-летним мужчиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Врачи установили, что состояние потерпевшей удовлетворительное.

новости СПб падение с высоты происшествие проспект просвещения


 

Новости партнеров
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За пять месяцев продажи машин в Петербурге подскочили на 60%
ВОЗ рекомендовала не полагаться на тесты на антитела перед вакцинацией от ...
На улице Турку мужчина попал под колеса машины
Активисты снова пытаются отбить ВНИИБ через суд
Разработчик «Спутника V» заявил о снижении его эффективности ...
В Ленобласть придут ливни и грозы 30 июня
В Петербурге ожидается до 27 градусов тепла в среду
Результаты ЕГЭ в Ленинградской области 2021 года не отличаются от ...