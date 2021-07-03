Варшавскую улицу продлят до набережной Обводного канала

Варшавскую улицу продлят до набережной Обводного канала
Беглов поручил завершить работы до 20 октября текущего года. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Московском районе Петербурга собираются продлить Варшавскую улицу до Адмиралтейского района. Она будет пролегать до Обводного канала.

Об этом губернатору Александру Беглову доложили во время рабочего визита в Московский район. Проект предусматривает пробивку Варшавской улицы от Обводного канала до Благодатной улицы. Благодаря этому будет обеспечена транспортная доступность новых ЖК в Адмиралтейском районе.

Новый участок улицы будет иметь четыре полосы, его длина составит 1,5 километра. Улицу проложат от Малой Митрофаньевской улицы до набережной Обводного канала.

Подрядчику предстоит уложить дорожное полотно, обустроить инженерные сети, установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку и благоустроить территорию.

Беглов поручил завершить работы до 20 октября текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проспект Обуховской Обороны отремонтируют за 416 миллионов рублей.

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