Диетологи назвали пять главных продуктов, мешающих похудеть

Диетологи назвали пять главных продуктов, мешающих похудеть
В одной порции хлопьев содержится столько же калорий, что и в хорошем обеде. Фото: Pixabay

Специалисты в области здорового питания перечисли продукты, которые препятствуют похудению и мешают в борьбе с лишним весом.

Как сообщает «Ридус», в первую очередь диетологи посоветовали отказаться от хлебобулочных изделий в упаковках. Это связано с добавками, продлевающих срок годности и улучшающий его цвет и вкус.

Эксперты порекомендовали отказаться от сухих завтраков в пользу каш из цельных злаков с фруктами и орехами. Они отметили, что в одной порции хлопьев содержится столько же калорий, что и в хорошем обеде. Также сухие завтраки вредны для поджелудочной железы и органов ЖКТ.

Убрать из рациона также стоит полуфабрикаты, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А йогурты с добавками содержат много сахара и калорий. Лучше заменить их на натуральный йогурт и самостоятельно добавить в него ягоды, фрукты или орехи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности.

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