Эксперт рассказал, как определить местоположение человека по телефону

Эксперт рассказал, как определить местоположение человека по телефону
Некоторые мессенджеры могут определить, где находится человек, путем включения опции "направить геолокацию". Фото: unsplash

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков заявил, что операторы связи оказывают легальные услуги, которые позволяют определить местонахождение человека. Они называются «локатор» или «радар». Для этого нужно отправить USSD-запрос.

Специалист заявил в беседе с агентством «Прайм», что существуют так называемые программы-пеленгаторы, которые можно установить из магазина приложений, однако их установка должна происходить только с разрешения владельца смартфона, иначе это будет считаться противоправным действием.

Некоторые мессенджеры могут определить, где находится человек, путем включения опции «направить геолокацию». Также есть услуга «родительский контроль», благодаря которой родители могут следить за ребенком через операторов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскачество представило список подержанных смартфонов, которые не рекомендуются к покупке.

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