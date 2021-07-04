В Пулково в воскресенье задержали три рейса

В Пулково 4 июля задерживают три рейса. Фото: Baltphoto

В Пулково 4 июля задерживают три рейса. Фото: Baltphoto

Сегодня, 4 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Симферополя и Антальи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 06:35, однако время вылета сдвинули.

Вторая задержка — рейс в Симферополя. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 09:40, но это произойдет позднее.

Также задерживают рейс до Антальи. Самолет должен был улететь в 19:45, но по факту ждать придется.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково назвали причину огромных очередей.