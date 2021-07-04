Петербургская пара ястребов завела рекордное количество детей 

Петербургская пара ястребов завела рекордное количество детей 
Гнездо ястребов в Петербурге. Фото: скриншот "ВКонтакте" "Каждой твари по паре"

Заниматься воспитанием птенцов родители будут в огромном гнезде.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Каждой твари по паре» в Петербурге ястребы-тетервятники, находящиеся в красной книге, обзавелись рекордным потомством.

Уточняют, что всего птенцов родилось четверо. Такое количество максимальное, потому как их всегда рождается от двух до четырех.

Зоолог и ведущий YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал в своей группе, что у этой пары птиц, скорее всего, большой опыт совместного выращивания потомства.

Он напомнил, что самцы являются преданными семьянинами. Они заботятся о самке, пока та насиживает яйца. Довольно внимательными отцы семейства остаются и после рождения птенцов.

По мнению зоолога, недавно подросшие птенчики уже смогли вылететь из гнезда.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что гоголица с маленькими птенцами растрогала пользователей Сети.

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