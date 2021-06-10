Гоголица с маленькими птенцами растрогала пользователей Сети

Гоголица с маленькими птенцами растрогала пользователей Сети
В Ленобласти гоголица на прогулке с выводком. Фото: "ВКОнтакте" "Ладожская орнитологическая станция" (ЛОС)

В Ленинградской области была замечена гоголица, которая вышла на прогулку вместе со своими детьми.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ладожская орнитологическая станция» орнитологи региона показали фотографию, на которой черно-белая птица семейства утиных вместе с птенцами отправилась на прогулку.

Пользователей Сети невероятно тронула такая картина.

На изображении самка гоголя со своими малышами плывет мимо берега реки. По словам авторов поста, купается птичье семейство на реке Гумбарке, находящейся в Ленобласти, в Лодейнопольском районе.

Особую радость у людей, посмотревших фотографии вызвали маленькие птенцы, которые, собравшись все вместе, окружили маму и не отступают от нее ни на шаг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на реке Пряжка появился домик для уток. В нем смогут поселиться только две семьи.

гоголица ленобласть утка


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гоголица с маленькими птенцами растрогала пользователей Сети
Путин: пандемия еще не преодолена, но экономика России восстанавливается
В Петербурге зафиксировано 859 новых случаев коронавируса
На Комендантском мошенники уговорили 74-летнюю пенсионерку отдать им ...
В России за сутки коронавирус подхватили 11 699 человек
В Петербург привезли понтоны для «Алых парусов»
Автоледи не захотела пропускать трамвай на Гаванской улице
Автомобилист сбил мексиканца на электросамокате на Измайловском