Гоголица с маленькими птенцами растрогала пользователей Сети

В Ленобласти гоголица на прогулке с выводком. Фото: "ВКОнтакте" "Ладожская орнитологическая станция" (ЛОС)

В Ленобласти гоголица на прогулке с выводком. Фото: "ВКОнтакте" "Ладожская орнитологическая станция" (ЛОС)

В Ленинградской области была замечена гоголица, которая вышла на прогулку вместе со своими детьми.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ладожская орнитологическая станция» орнитологи региона показали фотографию, на которой черно-белая птица семейства утиных вместе с птенцами отправилась на прогулку.

Пользователей Сети невероятно тронула такая картина.

На изображении самка гоголя со своими малышами плывет мимо берега реки. По словам авторов поста, купается птичье семейство на реке Гумбарке, находящейся в Ленобласти, в Лодейнопольском районе.

Особую радость у людей, посмотревших фотографии вызвали маленькие птенцы, которые, собравшись все вместе, окружили маму и не отступают от нее ни на шаг.

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