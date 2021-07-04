Правительственную премию желают заполучить 25 петербургских предприятий

Эксперты окажут помощь предприятиям, чтобы последние усовершенствовались и оптимизировали свои бизнес-процессы.
Как сообщает сообщает пресс-служба городского комитета по промышленной политике инновациям и торговле 3 июля, на премию Правительства Российской Федерации в области качества в этом году претендуют 25 предприятий города на Неве.
Участвуют в конкурсе организации малого бизнеса. Компании работают в сфере услуг, образования, научно-производственной деятельности, легкой промышленности, здравоохранения.
Предприятия будут оценивать, смотря на внутренние бизнес-процессы. Также каждый бизнес проконсультируют по по усовершенствованию и оптимизации производства.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что градоначальник Петербурга Александр Беглов поздравил ученых из Петербурга, получивших госпремии РФ.