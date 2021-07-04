В Бразилии за сутки коронавирусом заболело более 54 тыс. человек

В мире продолжают борьбу с коронавирусом. Фото: пресс-служба ЗВО

В мире продолжают борьбу с коронавирусом. Фото: пресс-служба ЗВО

Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже более, чем у 184 млн человек.

По данным SCMP на воскресенье, 4 июля, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 184 млн 252 тыс. 818 человек. При этом справиться с болезнью получилось у 166 млн 911 тыс. 548 пациентов. Умерли от коронавируса за все время 3 млн 987 тыс. 537 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 34 млн 588 тыс. 176 человек, на втором месте Индия — 30 млн 545 тыс. 433, затем идет Бразилия 18 млн 742 тыс. 25 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 5 млн 585 тыс. 799 человек, умер 137 тыс. 262 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину против коронавируса стали выпускать сразу в шприц-дозах.