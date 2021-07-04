Стало известно, кто платит за дорогостоящее лечение певицы МакSим

Стало известно, кто платит за дорогостоящее лечение певицы МакSим
Певица МакSим. Фото: https://www.instagram.com/maksimartist/

Лечение в элитной клинике певице МакSим оплачивает ее богатый поклонник.

Как сообщает НТВ, обеспеченный тайный поклонник артистки платит за медицинские услуги.

Известно, что российская певица МакSим вот уже несколько недель борется за жизнь. Девушка подключена к аппарату ИВЛ, её лёгкие поражены на 80%.

Поклонников звезды также интересует, кто оплачивает дорогостоящее лечение певицы. Тем более что лежит МакSим в ВИП-палате одной из лучших клиник Москвы.

По некоторым данный, пару лет назад этот же поклонник уже спасал возлюбленную от болезни и теперь снова выручает девушку.

Мужчина уже потратил на лечение артистки миллион рублей.

По непроверенной информации, благодетелем является невролог Рамиль Артюшев. Его неоднократно видели вместе с МакSим.

В последний раз Артюшева и МакSим заметили на открытии школы имени певицы. Доктор подарил артистке большой букет роз.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что врачи обнаружили у певицы МакSим поражение печени.

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