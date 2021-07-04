Названы российские курорты с «фантастически» теплой водой

Вода в море на отечественных курортах довольно теплая. Фото: pixabay.com

Вода в море на отечественных курортах довольно теплая. Фото: pixabay.com

Вода в Черном море российских курортов настолько нагрелась, что ее стали называть «фантастической».

О том, что температура воды в море очень теплая рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно мнению синоптика, самая теплая вода сегодня в Туапсе. Она достигла отметки в 29 градусов тепла. Также вода хорошо прогрелась в Анапе и Геленджике.

«В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная. <…> В Анапе и Геленджике — 27 градусов, в Туапсе — 29 градусов», — заявил Вильфанд.

Уточняют, что в настоящее время в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи вода прогревается до +26, передает ТАСС.

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