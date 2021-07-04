Названы российские курорты с «фантастически» теплой водой

Названы российские курорты с «фантастически» теплой водой
Вода в море на отечественных курортах довольно теплая. Фото: pixabay.com

Вода в Черном море российских курортов настолько нагрелась, что ее стали называть «фантастической».

О том, что температура воды в море очень теплая рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно мнению синоптика, самая теплая вода сегодня в Туапсе. Она достигла отметки в 29 градусов тепла. Также вода хорошо прогрелась в Анапе и Геленджике.

«В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная. <…> В Анапе и Геленджике — 27 градусов, в Туапсе — 29 градусов», — заявил Вильфанд.

Уточняют, что в настоящее время в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи вода прогревается до +26, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на Кубани детей до 14 лет будут селить без обязательного ПЦР-теста.

российские курорты теплая вода черное море


 

Новости партнеров
В Мурино девушка смогла отбиться от насильника
В Мурино девушка смогла отбиться от насильника
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы российские курорты с «фантастически» теплой водой
На проспекте Большевиков подожгли раздражающую машину
Хэппи энд: в Петербурге ободранную собаку передали хозяйке
В Петербурге пьяная девушка пыталась выбраться из рук мужчины, чтобы ...
Стало известно, кто платит за дорогостоящее лечение певицы МакSим
На Руднева в жилой квартире случилось возгорание
Правительственную премию желают заполучить 25 петербургских предприятий
Летний сад открывает выставку малых музеев Ленобласти