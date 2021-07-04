Эвакуация, пьяные посиделки, пострадавшая: подробности пожара на Пионерской

На Пионерской в Петербурге локализовали пожар в квартире. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Пионерской в Петербурге локализовали пожар в квартире. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Утром в Петербурге случился сильный пожар в доме на Пионерской улице дома 37. К тому же есть пострадавшая.

Как сообщает 78.ru, когда спасатели тушили огонь, по автолестнице пришлось эвакуировать с пятого этажа мужчину. О его состоянии пока ничего не известно.

Однако есть информация, что в огне пострадала женщина. О том, как она себя чувствует еще не сообщалось.

Чуть позднее, со слов соседей, стало известно, что в коммунальной квартире на Пионерской улице, где случилось возгорание, довольно часто собирались граждане и употребляли спиртные напитки.

В данный момент пожар в Петроградском районе на Пионерской улице удалось локализовать. Действующий ранг 1Бис.

Петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций уточняет, что пожар случился в коммуналке.

«В четырехкомнатной коммунальной квартире выгорели комната площадью 20 кв.метров и коридор площадью 15 кв. метров, а также перекрытия между квартирой и чердаком на площади 5 кв.метров», — пишет ведомство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кирпичную подстанцию на проспекте Космонавтов проливали 15 пожарных более 40 минут.