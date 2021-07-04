Киевляне выступили за использование русского языка, а его критику назвали «хайпом»

Киевляне выступили за использование русского языка, а его критику назвали «хайпом»
Многие отметили, что те, кто критикует русский язык так поднимают хайп. Фото: pixabay.com

Жители столицы Украины рассказали, как они относятся к русскому языку и считают ли его применение изменой.

Об этом сообщают РИА «Новости». Многие отметили, что надо говорить кому как удобно. Кто-то отметил, что далеко не все украинцы знают украинский язык. Многие отметили, что те, кто критикует русский язык так поднимают хайп. Кто-то сказал, что он против языкового барьера. Некоторые отметили братство народов и языков, поэтому считают, что разговаривать в Украине на русском нормально.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшей сотруднице украинского научного института предъявили обвинение в краже штамма птичьего вируса. Как сообщает Генпрокуратура Украины, научная сотрудница, следившая за хранением штаммов вирусов в Национальном центре, украла из лаборатории сосуды со штаммом опасного вируса ньюкаслской болезни птицы. Чтобы скрыть улики, она намеренно уменьшала количество исходных образцов.

Россия русский язык украина украинский язык хайп


 

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