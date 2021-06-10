Научную сотрудницу на Украине обвинили в краже штамма опасного вируса

По версии следствия, украинка хранила украденный вирус дома в холодильнике и собиралась его продать. Фото: pixabay

По версии следствия, украинка хранила украденный вирус дома в холодильнике и собиралась его продать. Фото: pixabay

Бывшей сотруднице украинского научного института предъявили обвинение в краже штамма птичьего вируса.

Как сообщает Генпрокуратура Украины, научная сотрудница, следившая за хранением штаммов вирусов в Национальном центре, украла из лаборатории сосуды со штаммом опасного вируса ньюкаслской болезни птицы. Чтобы скрыть улики, она намеренно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа вируса.

По версии следствия, украинка хранила украденный вирус дома в холодильнике и собиралась его продать. Пропавшие флаконы нашли при обыске. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

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