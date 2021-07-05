В Минпромторге заявили о почти 25% вакцинированных от COVID работников промышленности

От вакцинации будет зависеть эффективность работы тех отраслей, за которые отвечает министерство. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

От вакцинации будет зависеть эффективность работы тех отраслей, за которые отвечает министерство. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцинацию от коронавируса под кураторством Министерства торговли и промышленности прошла почти четверть сотрудников промышленных отраслей России. Об этом рассказал глава российского министерства Денис Мантуров.

По его словам, в ближайшее время больше половины сотрудников сделают прививку. Кроме того, по словам главы министерства, сейчас ведется мониторинг по ситуации с вакцинацией на промышленных предприятиях.

Как сообщил ТАСС, 8% сотрудников переболели, 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти, 2,5% имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда аутоиммунные болезни не являются противопоказаниями для прививки от COVID-19. Эти заболевания могут стать причиной медотвода только тогда, когда находятся в прогрессирующей стадии.