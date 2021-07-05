Роспотребнадзор: экономика России потеряла триллион рублей из-за COVID-19

По данным Роспотребнадзора, на лечение пациентов с коронавирусом в стационарах потратили 183 млрд рублей. Фото: unsplash

По данным Роспотребнадзора, на лечение пациентов с коронавирусом в стационарах потратили 183 млрд рублей. Фото: unsplash

Роспотребнадзор оценил ущерб экономике РФ от коронавируса в прошлом году. Ведомство представило доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

Как сообщает РИА Новости, ущерб от пандемии коронавируса в прошлом году составил 997 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем от других инфекционных заболеваний. В сумму не вошли потери непроизведенного валового национального продукта от смертельных исходов и временной нетрудоспособности.

По данным Роспотребнадзора, на лечение пациентов с коронавирусом в стационарах потратили 183 млрд рублей, на проведение обследований на COVID-19 потрачено 108 млрд рублей. А на выплаты для поддержки населения и малого бизнеса — более 515 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минпромторге заявили о почти 25% вакцинированных от COVID работников промышленности.