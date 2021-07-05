Старт ревакцинации и причины для медотвода — COVID-19 в Петербурге 5 июля

Старт ревакцинации и причины для медотвода &#8212; COVID-19 в Петербурге 5 июля
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге стартует ревакцинация населения. Пока привился почти миллион горожан.

С понедельника, 5 июля, в Петербурге повторную вакцинацию смогут пройти те горожане, которые привились более полугода назад. Ревакцинацию пройти можно как в стационарных, так и мобильных пунктах вакцинации.

Ревакцинация от коронавируса стартовала и в Ленинградской области.

С собой горожан просят брать паспорт и СНИЛС. Анализы на антитела не потребуются. Повторную вакцинацию будут делать только препаратом «Спутник V».

Напомним, что для вакцинации существует ряд противопоказаний. В некоторых случаях человек может получить медотвод. Так, например, причиной для медотвода могут стать аутоиммунные заболевания, которые находятся в прогрессирующей стадии. Еще одна причина – ревматические заболевания при высокой активности иммуновоспалительного процесса и приеме лекарств.

Отметим, что за июнь прививку от коронавируса сделали на 70% больше петербуржцев, чем месяцем ранее.

Замдиректора НИИ имени Пастера Владимир Дедков заявил, что вакцины от коронавируса сохраняют свою эффективность даже при мутациях вируса. По его словам, вакцины от коронавируса обладают большим «запасом прочности», поэтому мутации COVID-19 существенно никак не влияют на эффективность антиковидных вакцин. Специалист уточнил, что в структуре генома коронавируса происходят изменения, но драматического влияния на антигенную структуру они не оказывают.

Эпидемиолог напомнил, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации или перенесенного заболевания держится около шести месяцев.

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