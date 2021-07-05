Ревакцинация от коронавируса стартовала в Ленобласти

Делать тест на антитела к COVID-19 перед ревакцинацией не нужно. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Делать тест на антитела к COVID-19 перед ревакцинацией не нужно. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Ленинградской области началась повторная вакцинация от коронавирусной инфекции ранее привитых граждан, сообщили в областной администрации.

Об этом стало известно в понедельник, 5 июля. Жители Ленобласти могут сделать повторную прививку во всех 109 пунктах вакцинации региона. На ревакцинацию приглашают тех, кто привился от коронавируса более полугода назад.

Как отмечают в региональном правительстве, делать тест на антитела к COVID-19 перед ревакцинацией не нужно. Повторную прививку можно сделать любыми доступными вакцинами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревакцинация от коронавируса в Петербурге начинается с 5 июля. Пока повторно прививать будут только «Спутником V», поскольку в городе сейчас ограничено количество вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».