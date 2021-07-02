Ревакцинация от коронавируса в Петербурге начнется 5 июля

Ревакцинация от коронавируса в Петербурге начнется 5 июля
Повторно вакцинироваться можно во всех стационарных или мобильных пунктах вакцинации. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Петербуржцы смогут принять участие в повторной вакцинации от коронавируса с понедельника, 5 июля. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

С 5 июля ревакцинация будет доступна для жителей Петербурга, которые привились от коронавируса более полугода назад. Повторную вакцинацию проводят как в стационарных, так и мобильных пунктах вакцинации.

С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Анализы на антитела к COVID-19 не потребуются. Записаться можно через портал «Здоровье петербуржца», «Госуслуги», по номеру 112 или через колл-центры поликлиник.

Ревакцинацию можно провести любыми доступными вакцинами, отметил Лисовец. Однако пока повторно прививать будут только «Спутником V», поскольку в городе сейчас ограничено количество вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Милонов предложил предоставлять вакцинированным дополнительные выходные.

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