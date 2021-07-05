Антитела и отказ от прививки: что петербуржцам нужно знать о вакцинации

В Петербурге стартовала ревакцинация населения. Ее могут сделать те, кто сделал прививку более полугода назад. Между тем, вакцинироваться даже в первый раз успело меньше миллиона горожан. Многие до сих пор не знают, какое обследование стоит пройти перед прививкой, как она влияет на хронические заболевания и важен ли уровень антител.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации дали начальник эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзор по Петербургу Ирина Чхинджерия и заместитель начальника отдела юридического обеспечения ведомства Любовь Ефимчук.

Можно ли делать прививку после болезни или при наличии антител?

Проведение вакцинации после перенесенного заболевания необходимо. Сроки ее проведения определяются лечащим врачом в зависимости от уровня антител у переболевшего.

Что такое титр вакцинации?

Титр антител – количество антител после заболевания или вакцинации. Сегодня прививаться можно, не проводя исследований на уровень антител, если врач допустил его к прививке.

В чем отличие иммунитета с антителами и клеточного иммунитета после вакцинации?

В обоих случаях вырабатываются одни и те же антитела. После болезни вырабатывается естественный иммунитет, после вакцинации – искусственный. Равноценность этих иммунитетов одинакова.

Может ли прививка обострить хронические заболевания?

Если прививка сделана правильно, то обострения не происходит.

Какую вакцину выбрать?

Все вакцины в гражданском обороте имеют разрешение на применение, они должны применяться по инструкции. В плане эффективности и безопасности они равноценны.

Должен ли работодатель организовать контроль за здоровьем привитых?

Это не входит в задачи работодателей, этим занимаются медицинские организации.

Какие обследования пройти, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний?

В пункте вакцинации человек должен заполнить анкету, в нее включены вопросы, которые оптимально охватывают все сведения о состоянии здоровья пациента. Важно правильно заполнить ее и пройти медицинский осмотр у врача, который оформляет допуск к прививке.

Будет ли постановление Роспотребнадзора основанием для увольнения сотрудника, который отказался от вакцинации?

Основания для прекращения трудовых отношений прописаны в Трудовом кодексе РФ. Постановление Роспотребнадзора таковым быть не может.

Должен ли сотрудник писать официальный отказ от вакцинации?

Гражданин должен оформить письменный отказ. Медицинский сотрудник при оформлении амбулаторной карты больного зафиксирует его.

Можно ли работать без перчаток тем, кто привит, или имеет антитела?

Ношение СИЗ обязательно, если это предусмотрено законодательством.

С какого возраста нужно носить маску?

В местах массового пребывания людей маску необходимо носить вне зависимости от возраста

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что, по утверждению Минздрава, вакцинация «Спутником V» не провоцирует бесплодие.